Sotsiaalmeedias rikka räpparina esinenud mees pettis välja miljoneid

Prantsuse-Tuneesia sotsiaalmeediapersoon, kelle päris nimi on Iteb Zaibet, arreteeriti Tuneesias juulis 2019 ja mõisteti esmaspäeval teises kohtuasjas viieks aastaks vangi pettuse ja rahapesu eest ning tema kontodelt konfiskeeriti kuus miljonit dollarit. Nii Prantsusmaal kui ka Tuneesias käib mitu uurimist kopsakate ehete ja pööraste riiete austaja vastu, kelle keha on kaetud tätoveeringutega, muuhulgas on tema pähe tätoveeritud Louis Vuittoni logo.