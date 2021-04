Valitsus kiitis heaks kriisipaketi saajad ja tingimused

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et toetuste eesmärk on abistada neid sektoreid, kelle tegevus on märtsis ja aprillis seatud piirangutest kõige enam mõjutatud. «Seoses viiruse jätkuva levikuga on turismivaldkonnaga seotud ettevõtjate olukord jätkuvalt väga keeruline. Ajutisest sulgemisest on samuti oluliselt pihta saanud jaekaubandussektor, mille mõju majandusele ja töökohtadele on väga suur ja pikaajaline,» ütles Sutt.