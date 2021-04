Kalalaevade registris tekkis vakantseid kohti uute kalalaevade registreerimiseks

«Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt tohib kutseliseks kalapüügiks merel kasutada ainult kalalaevade registrisse kantud kalalaevu. Eestis on eelkõige rannapüügis olnud probleemiks piiratud püügivõimsuse maht, mille piires saab kalalaevade registrisse uusi laevu kanda,» ütles Kruuse pressiteates. Sisuliselt tähendab see, et kuna püügikvoodid on seotud konkreetsete alustega, ei ole uusi paate ja laevu võimalik kalalaevadena registreerida enne, kui püügimahtu lisatakse või mõni olemasolev kalur oma mahust loobub.