IATA: Apple'i digitaalse reisipassi rakendus valmib aprilli keskpaigaks

IATA Aafrika ning Lähis-Ida asepresident Kamil Alawadhi lausus, et eeldatavasti jõuab reisipass Apple platvormil 15. aprilli paiku ning Androidi jaoks mõnevõrra hiljem. Kuid rakendused on edukad vaid siis, kui lennufirmad, riigid ning lennujaamad need kasutusele võtavad, kinnitas Alawadhi.