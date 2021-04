Uurimus: Androidi telefonid koguvad kasutajate kohta 20 korda rohkem andmeid kui iPhone'id

Androidi sisse lülitades saadab see esimese kümne minuti jooksul umbes ühe megabaidi ulatuses andmeid Google'ile, kuid Apple'i vastav näitaja on 42 kilobaiti. Kui telefoni ei kasutata, siis saadab Android iga 12 tunni tagant ühe megabaidi ulatuses andmeid Google'ile, iOSi näitaja sama perioodi jooksul on 52 kilobaiti.