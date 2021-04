Eesti soovib astuda menetlusse ning toetada kohtuasjas Euroopa Komisjoni, sest Eesti jaoks on oluline, et Üldkohus ei tühistaks otsust riigiabi andmise kohta. «Riik omanikuna otsustas Nordicat toetada seetõttu, et see on riigile oluline ettevõte, kelle tegevus ja likviidsus oli seoses viirusega majanduslikult tõsiselt häiritud,» teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.