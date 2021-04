Aasta ettevõtja Kaarel Kotkas: «Erinevatel ettevõtjatel on erinev riskiisu»

Kaarel Kotkas naeratab enamikul piltidel, millele tarkvarakompanii Veriff noor looja jäänud on. On ilmselt ka põhjust: veel kolme aasta eest EBSis õppinud noormees on loonud ühe Eesti edukaimatest IT-firmadest ning valiti mullu EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi tiitlivõitjaks. Kompanii imeb endasse uut kapitali ahnelt nagu käsn: mullu juulis paigutasid investorid Kotkase ettevõttesse 15,5 miljonit dollarit. Tahaks öelda, et tema naeratus on päikseline, kuid siiski näib selles olevat kerge mureseguse uskumatuse vari. Nii võiks naeratada terve talve toas olnud laps, kes korraga märkab aknast päikest, kuid ei suuda siiski päriselt eemale tõrjuda hirmu, et mõni pilv kohe taevast taas kinni katma tuleb.