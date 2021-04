Pensionid ja puuetega inimeste toetused makstakse välja täna

«Kuigi Eestis on esmaspäeval tavaline tööpäev, tähistatakse mitmetes riikides ülestõusmispüha. Pühade tõttu on suletud ka üleeuroopaline arveldussüsteem. See tähendab, et sellisel juhul ei saaks osa meie klientidest 5. aprillil pankadevaheliste maksete peatumise tõttu oma pensione ja sotsiaaltoetusi kätte,» rääkis sotsiaalkindlustusameti finantsjuht Signe Uustal.