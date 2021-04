NASA marsikulgur avastas omapärase kivi, mille päritolu on veel ebaselge

USA kosmoseagantuur pole veel välja öelnud, millega tegu on, kuid Perseverance'i meeskond postitas Twitterisse: «Sel ajal, kui helikopter ennast valmis seab, uurisin ma lähedal asuvaid kive. Selle veidra kivi osas on teadlastel mitmeid hüpoteese.»

Kivi on umbes 15 sentimeetri suurune ja kui selle pilti lähedalt uurida, siis on näha kohti, kus kulgur laseriga seda uuris. Perseverance kasutab laserit kivide uurimiseks, et saada rohkem infot Marsi geoloogia kohta.

Teadlased spekuleerivad, et kivi näol võib olla tegu Marsi aluskivimiga, mis meteoriidi tabamusel eemale lendas. Teine teooria on, et tegu on meteoriiditükiga. Perseverance'i laser aitab ilmselt välja selgitada, millega täpselt tegu on.