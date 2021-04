Apple'i seadmete assistent Siri pole varsti enam vaikimisi naise häälega

Siri, Amazoni Alexa ja Google Assistant'i soostereotüübid on varasemalt kriitikat saanud. ÜRO avaldas 2019. aastal raporti, mille kohaselt virtuaalsed assistendid kinnistavad mõtet, et «naised on kuulekad abilised, kes on kohe saadaval või keda võib kamandada».