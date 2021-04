Kahjuritest hispaania teeteod on tagasi

Eelnimetatud võõrliigile maitsevad aedades leiduvad köögiviljad, ilutaimed, teraviljalised kui ka seened. Mõnikord sööb ta ka surnud liigikaaslasi. Tegemist on Eestisse eksinud võõrliigiga, kes jõuab muneda hooajaga kuni mitusada muna.

«Hispaania teeteole tänavune talv tõenäoliselt väga liiga ei teinud,» tõdes keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd. Kuigi liik ja ta munad ei talu korralikku külma ning korralikke külmakraade oli veebruaris omajagu, siis korralik lumekate hoopis kaitses neid külma eest tekina, selgitas Tammekänd. «Nagu lilled on lumevaiba all külma eest kaitstud, nii on kaitstud ka muud putu-mutukad ja kahjuks ka kahjurid. Kuna Hispaania teetigude levik Eestis on pigem ulatuslik ja piirkonniti ka massiline, siis väga palju vähem neid sel suvel pigem kahjuks ei ole,» lisas ta.

Keskkonnaagentuur lisas, et mõnes Eesti osas võib tigusid tõepoolest juba tegutsemas märgata: «Lääne-Eestis ja saartel on sinililled ja krookused juba õitsemas ja maa täiesti sulanud. Alutagusel oli aga veel üleeile üle kummiku sääre jagu lund. Nii et päiksepoolsetes kohtades võivad teod juba liikuma hakata küll,» kommenteeris Valdo Jahilo.

Keskkonnaamet lisas, et kahjurite suvise arvukuse määrab suures osas maikuu - kui see on soe ja niiske, siis on teetigudel soodsad munemise ja munade arenemise tingimused ning tulemuseks on massiline arvukus suvel. Kuivem mai aga pärsiks nende arvukust. «Mida aga igaüks saab ise oma aias teha juba kevadel – korjata kokku ja hävitada kõik leitud Hispaania teeteo isendid, sest üks isend võib hooajaga muneda kuni 400 muna,» hoiatas Tammekänd.