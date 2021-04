Finantsinspektsioon: teisest sambast võetakse välja 1,3 miljardit eurot

«Et ka väljamaksed sügisel tõrgeteta toimiksid, peab olema täidetud vähemalt kaks eeldust. Fondid peavad olema piisavalt likviidsed ja protsessiga seotud asutuste IT-süsteemid peavad koormusele vastu pidama,» ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ja lisas, et nad monitoorivad teise samba reformiga seotud asutuste IT-arendusi ja analüüsivad fondide likviidsust

Pensioniregistri pidaja pensionikeskus esitas finantsinspektsioonile IT-arenduste tegevuskava, mis aitab kaasa reformi erinevate etappide sujuvale toimimisele. Pensionireformiga seotud turuosalised on inspektsioonile kinnitanud, et suur osa IT-lahendustest on juba tehtud.