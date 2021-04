PIIRANGUD JÄTKUVAD ⟩ Valitsus kinnitas piirangute pikendamise aprilli lõpuni

Kehtivad piirangud jätkuvad kõigis valdkondades: hariduselus, sportimisel, spordivõistlustel ja liikumisüritustel, noorsootöös, huvihariduses, täienduskoolitustel. Endiselt peavad klientide jaoks jääma suletuks spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Keelatud on avalikud üritused, suletud peavad olema nii kultuuriasutused kui ka meelelahutuskohad. Kehtima jäävad erandid välitingimustes avalike koosolekute ja jumalateenistuste kohta ning muuseumite õuealadele.

Toitlustusettevõtted tohivad vaid toitu kaasa müüa. Kohapeal söömiseks-joomiseks peavad olema suletud ka toitlustusettevõtete väliterrassid. Suletud peavad olema kõik poed peale esmavajalikke kaupu müüvate poodide. Muus osas võib kaupu müüa ja väljastada kaupluse õuealal. Avatud poodides ja teenindusettevõtetes tohivad kliendid liikuda arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti.

Esmaspäevast kehtivad Euroopa riikidest Eestisse tulles ühesugused isolatsioonitingimused. Leedust, Lätist ja Soomest reisimisele hakkavad kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest Eestisse tulles, seega alates 5. aprillist peavad kõik inimesed, kes on ületanud Eesti riigipiiri, viibima 10 päeva isolatsioonis. Eneseisolatsioonist ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud Covid-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.