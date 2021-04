EASi ekspordinõunikud tõid ekspordi kasvu 83 miljonit eurot

EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul kinnitavad ekspordinõunike tulemused, et tegemist on riigi jaoks tulu-, mitte kuluprojektiga. «Suurim mõju klientide ekspordikäibele oli endiselt Skandinaavia ja eriti Soome suunal. Samas on tõusmas ka Aasia ja USA osatähtsus ning kriis on näidanud, et riskide hajutamiseks on mõistlik sihtriikide valik lai hoida,» rääkis Raudsepp ning tõi näiteks, et jaanuari seisuga oli Eesti üks neljast Euroopa Liidu liikmest, kes suutis väljaspoole Euroopat eksporti kasvatada.