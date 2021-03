Kalamaja kohviku Tops juhi Tarmo Õmbluse sõnul jääb selline vahetegemine talle täiesti arusaamatuks. «Teha erisus vanalinnale ja lõigata teised toetustest välja ning öelda põhjenduseks, et vaid seal olid turistid, on ikka väga vale,» ei hoia Õmblus emotsioone tagasi. «Kehvasti läheb kõigil, nii Tallinna teistes asumites kui mujal Eestis. Ka neil, kelle põhikülalised olid kohalikud. Nüüd on kohad kinni, juba varem piirati lahtiolekuaegasid, inimesed on hirmul ja ei käi enam väljas – nendel põhjustel on kõik raskustes.»