Libakontod säutsuvad Twitteris Amazoni kaitseks: «ettevõte hoolitseb minu eest hästi»

Alabama osariigis toimus Amazoni töötajate hääletus, millega loodetakse luua ametiühingut. Häälte lugemine algas teisipäeval, kirjutab BBC.

Enne hääletamist muutusid Twitteris aktiivseks mitmed kontod, mis väidetavalt kuulusid Amazoni töötajatele ja kritiseerisid ametiühingu moodustamist. Twitter on nüüdseks mitmed kontod sulgenud.

Suurem osa nendest kontodest on loodud vaid mõned päevad tagasi ja kõik säutsud on seotud Amazoniga. «Mind häirib ametiühingute juures kõige rohkem see, et pole võimalik sellele maksmisest loobuda,» säutsus AmazonFCDarla. «Amazon hoolitseb minu eest väga hästi.» Twitter blokeeris hiljem Darla, kuna tegemist oli libakontoga.

Paljude kontode kasutajanimedes oli «AmazonFC», mida Amazon on kasutanud varem ettevõtte niinimetatud saadikute puhul. Amazoni saadikud on töötajad, kellele makstakse ettevõtte reklaamimise eest Twitteris. Amazoni pressiesindaja ütles BBC-le, et Darla näol polnud tegu ametliku Amazoni saadikuga. Pressiesindaja jättis aga vastamata teisi kontosid puudutavatele küsimustele.

Kasutaja Burt at OK4 kirjutas: «Ametiühingud sobivad mõnedele firmadele, aga ma ei taha iga kuu sadu dollareid advokaatidele maksta.» Burt at OK4 muutis oma profiilipilti pärast seda kui mitmed kasutajad osutasid, et tegemist on libakontoga. Algse profiilipildi näol oli tegu internetist võetud pildiga. Ka Burti konto on nüüdseks blokeeritud.

Amazon väitis, et ettevõte ei ole hiljuti Twitterisse tekkinud kontode taga. Ettevõtte pressiesindaja ütles Gizmodole, et tegu on libakontodega. Praeguseks pole selge, kas tegu on päriselt Amazoni töötajatega, veebirobotitega või lihtsalt trollidega.

Hiljuti lekkinud dokumentidest selgus, et Amazon on teadlikult muutunud sotsiaalmeedias agressiivsemaks ja vastab aktiivselt kriitikutele. Väidetavalt on selline käsk tulnud ettevõtte juhilt Jeff Bezoselt. Ettevõtte Twitteri postituste stiil üllatas Amazoni töötajaid, kellest mitmed arvasid, et kontot on häkitud.

Eelmisel nädalal vastas Amazoni ametlik konto Twitteris näiteks USA esindajatekoja liikme Mark Pocani kriitikale järgmiselt: «Te ju ometi ei usu seda pudelitesse pissimise asja? Kui see oleks tõsi, siis ei töötaks keegi meie juures.»