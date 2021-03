Väikehotelli juht on terviseameti otsusest nördinud: võime kolm tundi võõra inimese juures juuksuritoolis istuda, aga laste ja mehega sauna minna ei tohi

«Väikehotelli juhina pean tunnistama, et kui privaatsauna pakkumine oleks lubatud saaksime maksimaalselt 5 tuba päevas müüa (siis saab iga tuba/ külastaja 2 tundi saunas olla). Pärast iga külastust oleks vaja tekitada piisav vahe, et eesruumi pinnad desinfitseerida ja tekiks aeg, kus külastajad kokku ei puutuks.

Need 5 tuba oleks võimalik erinevatele korrustele ja erinevate korruste nurkadesse majutada, kus kokkupuutumine teiste klientidega puuduks,» kirjutab Viimsis asuva Lavendel Spa Hotelli tegevjuht Avei Akulin hotelli Facebooki lehel.

Terviseamet on aga Akulini sõnul võtnud seisukoha, et sellisel viisil majutuse pakkumine koos privaatsaunaga levitab koroonaviirust.

Stressirohke aeg

Akulin möönab postituses, et praegu on keeruline, tõsine ja stressirohke aeg. Peredes ollakse väiksel pinnal distantsõppel, vanemad pingutavad, et toit oleks laual. Ja mis põhiline, selle kõige sees peab ka vaimselt terveks jääma.

«Hotelli juhina, kahe lapse emana ja hea abikaasana on mul raske uskuda ja leppida sellega, et ma ei või päevas pakkuda vähemalt viiele paarile või perekonnale lõõgastust, immuunsuse tugevdamist ja tervemat vaimu, mis aitaks sellel keerulisel ajal vaimselt terveks jääda. Kindlasti oleme kõik väsinud sellest olukorrast. Kindlasti soovime, et oleks vähem haigestunuid, kindlasti tahame kõik terveks jääda ja kõikidele haigestunutele soovime kiiret tervenemist,» kirjutab Akulin.

«Me kõik tahame olla tugevad ja terved- saunas käimine aitab sellele kaasa. Me kõik teame kui tervendav on saunas käimine. Mul on lubatud 3 tundi väikesel pinnal võõra klienditeenindaja juures juuksuritoolil olla, et endale kevadeks uus juukselõikus või värvikiht juustele saada, aga laste ja mehega sauna minna me ei tohi,»tõdes Akulin, imestades, miks arvatakse, et iga saunakülastus on pidu ja peo korraldamine.

«Ehk on see hoopis pingelangus ja sellel keerulisel ajal, kus kõik on piiratud ja inimestel raske- võimalus aeg maha võtta ja nautida veel midagigi selles elus,» märkis ta.

Palgatoetus võiks minna tervishoidu

Ta möönab, et riik annab palgatoetust, mis on ettevõtjale abiks ja ta on selle eest tänulik.