Mereväe tuukri- ja toetuslaev Wambola sai uue komandöri

«On saabunud ajajärk, mil Eesti mereväes on juhtivatele ametikohtadele asumas esimesed Eestis koolitatud mereväeohvitserid. See on tõestus nii mereväe arengu jõudmisest järgmisele tasemele kui ka iseseisva kaitsevõime suurenemisest. Võtan suure auga vastu EML Wambola komandöri ametikoha ning ka sellega kaasneva vastutuse nii laeva kui ka selle meeskonnaliikmete eest,» ütles tuukri- ja toetuslaev Wambola uus komandör vanemleitnant Krister Sooväli.