Uksed sulgema sunnitud Depo teeb Toidupangale annetuse

Terviseameti määruse tõttu on Depos olukord, kus suur hulk lühikese realiseerimisajaga tootevalikust enam ostjatele saadav ei ole, mistõttu otsustas kauplus kõik kõlbulikud tooted Tallinna Toidupangale annetada.

«Oleme tänulikud Toidupangale, kelle vastutulelik personal oli valmis operatiivselt tegutsema, et meie toiduosakonna inventar vastu võtta ja abivajajateni viia. Ühtlasi on meil ka hea meel, et tänu nende abile leidsime kasutuse kaubale, mis muidu oleks läinud hävitamisele,» ütles Depo turundusjuht Rimants Jugans.

Hetkel jätkavad tööd e-pood Depo veebipood ja drive-in ala. Avatud on ka aiakaupade välimüügi ala.

22. märtsil kirjutas Postimees, et terviseamet algatas Depo ehituskaupluse suhtes riikliku järelevalvemenetluse. «Tuleb võtta arvesse, et ehituskauplused peavad hetkel olema suletud või pakkuma kauba väljastamist üksnes välialal. Kui ehituskaupade kõrval müüakse ka toiduaineid, ei tee see kauplusest veel toidukauplust,» sõnas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

«Kui on öeldud, et lahti saavad olla vaid esmavajalikud poed, siis ei ole võimalik kehastuda mutandiks, kes saab müüa kõike. Samaaegselt veel nimetades end esmatarbepoeks. Oleme teinud ettekirjutuse Depo poele,» ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Depo terviseameti otsusega - sulgeda kaupluses toidu-, lemmiklooma ja esmatarbekaupade osakond - nõus ei olnud, mistõttu otsustati amet kohtusse kaevata. «Kui avatud tohivad olla Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, PetCity, Stockmann jt, siis tohib avatud olla ka Depo,» oli kaupluse seisukoht.