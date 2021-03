Euroopa Komisjon tahab Eesti turismitöötajate toetamiseks anda 4,5 miljonit eurot

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku toetada Eestis üle 5000 turismitöötaja, kes on COVID-19 pandeemia tagajärjel kaotanud töö või lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) eraldatav 4,5 miljonit eurot aitab neil inimestel täiendõppe või koolituse abil leida uue töökoha või alustada ettevõtlusega. See on esimene kord, kui EGFi kasutatakse COVID-19 pandeemia tõttu.