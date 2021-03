Biden algatab USAs seninägematu mahuga taristu arendamise plaani

President teeb kava teatavaks Pittsburghis peetavas kõnes. Sellest 620 miljardit dollarit on mõeldud riigi transpordivõrgu nüüdisajastamisele ning hõlmab 32 000 kilomeerit maanteid ja kiirteid.

"President teeb ettepaneku põhjalikult reformida ettevõtte tulumaksuseadustikku, et see stimuleeriks töökohtade loomist ja investeerimist ... ja tagaks, et suurettevõtted maksavad oma õiglase osa," ütles kõrge ametnik.