Riigikogu hääletab lisaeelarve muudatusettepanekute üle uuel nädalal

Rahanduskomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul olid opositsioonierakondade tehtud mitmed ettepanekud kaudselt või mitte üldse seotud lisaeelarvega püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Katteallikana nähti peamiselt valitsuse reservfondi vähendamist. «Rahanduskomisjon peab vajalikuks lisaeelarvega eraldada kiiresti eelkõige vahendid, mis on tarvis Eesti elanike, ettevõtete, ühiskonna ning tervishoiusüsteemi abistamiseks piirangutest ja viirusest tulenevate kahjude leevendamisel,» ütles Savisaar.

Rahanduskomisjon otsustas muudatusettepanekute üle hääletamise jätta esmaspäeva komisjoni istungile, et kõik fraktsioonid saaksid oma seisukohad kujundada.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul tuleks lisaeelarvega astuda ka täiendavaid samme: «Laiemalt tuleks kasutusele võtta koroonaviiruse kiirtestid. Hetkel näeb valitsus nende kasutamist ette koolides, kuid nende kasutus võiks olla palju laialdasem,» ütles ta. Kiirtestide jaoks tuleks tema sõnul eraldada täiendavaid vahendeid, et inimesed saaksid nakatumisest varem teada.

«Oluline on toetada ka merendussektorit. Eelmine koalitsioon vabastas kuni käesoleva aasta 31. märtsini Eesti sadamatesse või sadama reidile sisenevad laevad veeteetasu maksmisest. See otsus on mõjutanud positiivselt Eesti konkurentsivõimet ning suurendanud Eestit läbivaid kaubamahtusid. Kuna koroonakriis ei ole veel taandunud siis tuleks taotleda veeteetasudest vabastamise pikendamist septembrini,» leidis Kokk.