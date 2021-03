Volkswagenist ei saa ikkagi Voltswagenit: autotootja valetas nime muutmise kohta

Nädala alguses kirjutasid mitmed väljaanded, et Volkswagen võib endale USAs uueks nimeks võtta Voltswagen, sest sellele viitas ettevõtte kodulehel lühikeseks ajaks ilmunud pressiteade. Volkswageni kodulehel ilmus esmaspäeval poolik pressiteade, mille avaldamiskuupäevaks oli märgitud 29. aprill. Selles oli öeldud, et ettevõte muudab USA haru nime Voltswageniks, kirjutab The Guardian.