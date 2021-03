Elanike riiklik postkast eesti.ee suunati automaatselt edasi

18. märtsil kinnitas valitsus riigiportaali eesti.ee määruse muudatuse, millega anti RIA-le õiguslik alus suunata eesti.ee portaalis asuv riiklik postkast rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressidele ja telefoninumbritele. See tähendab, et edaspidi jõuavad riigi teavitused ka nende inimesteni, kes seni ei ole ise oma eesti.ee postkasti ümber suunanud või eesti.ee keskkonnas oma kontakttelefoni esitanud, kuid kelle e-posti aadress või telefoninumber on olemas tema ametliku kontaktina rahvastikuregistris.