Meremuuseum otsib jäädvustusi, kuidas «Kuti Särk» Tallinnas käis

«See suursündmus oli tookord nii ootamatu, et paljud siin ei osanud selle tähtsusest arugi saada. Väheste jõududega sai korraldatud suur asi,» meenutas hiljem mitmel korral Tall Ships Races võistlusel osalenud Vapper, kes peab ligi kolmekümne aasta tagust sündmust eriti oluliseks seetõttu, et paljudele regatil osalejatele oli see Tallinna esmaavastamine pärast raudse eesriide kerkimist. Vapper möönis, et Eesti polnud tookord veel valmis ära kasutama kõiki võimalusi, mida regati saabumine linna pakub. TSR-i üks eesmärke on tuua rahvusvahelist tursimi sadamatesse, mida regatt külastab, kuid Tallinnas polnud tookord nii suure laevastiku vastu võtmiseks sobivaid sadamakohtigi, laevad jagati Pirita jahisadama ja kesklinna sadama vahel.