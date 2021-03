Pensionikeskuse andmetel on 25. märtsi seisuga raha väljavõtmiseks avalduse esitanud 129 681 pensionikogujat.

Avalduse esitajate keskmine vanus on 41 aastat ning naised on olnud agaramad avalduse esitajad. Raha väljavõtmiseks on avalduse esitanud 67 054 naist ning 62 624 meest.