FOTOD ⟩ Virgin Galactic esitles uut kosmoselennukit, turiste loodetakse vedama hakata järgmisel aastal

Lennukipargi suurust kasvatanud ettevõte plaanib kosmoseturismi äriga alustada 2022. aastal. «Imagine on meie esimene SpaceShip III sarja kosmoselennuk,» ütles Virgin Galacticu tegevjuht Michael Colglazier uuditeportaalile The Verge. «Tegeleme praegu järgmise lennuki Inspire ehitamisega.»

Uue põlvkonna lennuki eelis vanemate ees on, et seda on võimalik kiiremini lennuks ette valmistada. See tähendab, et aeg kahe lennu vahel oleks lühem kui vanemate lennukite puhul.