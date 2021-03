Raha vedeleb maas: Maxima klientidel aegub homme 350 000 eurot boonusraha

Sellest summast on kasutamata on veel 342 000 eurot.

Möödunud aastal sooritasid Maxima kliendid seoses koroonaviiruse levikuga oste harvem, kuid korraga suurema summa eest. Maxima kauplustes teenib «Aitäh» kaardiga igalt ostult boonusraha, 1% ostusummast, mida on võimalik kasutada ostude eest tasumisel.

«Maxima kutsub inimesi üles keskkonna huvides rohkem kasutama äpis olevat virtuaalset kaarti. See on lihtne, kiire ja loodussõbralik viis koguda boonusraha. Tuletame meelde, et virtuaalset kaarti saab kasutada ka tavakassas, kus tuleb skaneerida kassas olevat QR-koodi,» selgitas Maxima turundusdirektor Tiia Schapel.