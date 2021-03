Firmajuht maksab töötajatele vaktsineerimise eest korralikku boonust: inimeste motiveerimine on õige tegu

«Meie konkurendid ning ka teised ettevõtjad helistavad ja uurivad sammu kohta. Küllap kõik on inimeste motiveerimisega hädas, kuid keegi ei taha lisaraha kulutada,» tõdes Dunn USA populaarsele investorite kanalile CNBC.

«Inimeste motiveerimine oli selgelt õige tegu ning andis töötajatele õige sõnumi,» lausus ta. Nii, et präänik töötab ka vaktsineerimise puhul paremini kui piits.

Ettevõte on alates 26. veebruarist, mil esimene vaktsineerimiskliinik avati, oma 1800st töötajast vaktsineerinud 1000. Eesmärk oli vaktsineerida töötajatest 65% ning Dunn usub, et see eesmärk ka varsti saavutatakse.