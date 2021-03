FOTOD ⟩ Toyota uus vesinikauto jõuab lähiajal Eestisse

Aprillis Eestisse jõudev Mirai on tähelepanuväärne nii oma välimuse, tehnoloogia, keskkonnasäästu kui ka sõiduomaduste poolest. Mudelivalikusse lisandunud teise põlvkonna vesinik-elektrisõiduk Mirai on võrreldes eelkäijaga elegantsema ja voolujoonelisema kujundusega, põhineb Toyota uusimal GA-L-platvormil ning kasutab edasiarendatud kütuseelementi.

Toyota Mirai FOTO: Toyota

Toyota Balticu turunduse divisjoni juhi Marek Maide sõnul näeb Toyota vesinikku tõhusa tulevikuühiskonna energiaallikana. «Vesinikul töötavad sõidukid on väga säästlikud, saavad sõita pikki vahemaid, tankimine on kiire ja ainus heide on vesi. Neil on keskkonnasäästlike autodena tohutu potentsiaal,» sõnas ta.

Samas pole Eestis aga vesinikutanklat ja seetõttu on turule toodavate sõidukite arv piiratud. Lääne-Euroopa on vesinikutanklate võrgustik aktiivselt edasi arenenud ja näiteks Saksamaal on tänaseks 91 töötavat vesinikutanklat.

AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson märkis, et ettevõte juba viimased viis aastat tegelenud ka vesinikulahendustega. «Oleme näiteks Tallinnas oma Peterburi tee 77 aadressil asuvas energiakaubamajas ettevalmistusi teinud vesiniku tankimise loomiseks. Selle kütuse tankimisvõimekusega tuleme välja siis, kui on tekkinud tarbimisvajadus,» ütles ta.

Toyota Mirai FOTO: Toyota

Uus auto on eelkäijast pikem ja laiem ning sel on pikem teljevahe, aga samas on see madalam. Tänu kolmele kõrgsurve-vesinikumahutile suureneb auto sõiduulatus 30 protsendi võrra. Võrreldes eelmise Mirai kahe mahuti pakutava 4,6 kg-ga salvestavad mahutid nüüd 5,6 kg vesinikku.

Uue Mirai koguvõimsus on 182 hj ning kütuselemendi täiustused tagavad sujuva kiirenduse ning suurepärase sõidutunnetuse. Mirai on varustatud ka Toyota viimase põlvkonna aktiivohutuspaketiga Toyota Safety Sense, mis aitab juhti erinevates liiklusolukordades.

Kütuseelementide üksust on muudetud väiksemaks ja kergemaks. Kütuseelementide üksuse maksimumvõimsust on suurendatud varasemalt näitajalt 155 DIN hj / 114 kW uue tippmargini 174 DIN hj / 128 kW. Toimivust külma ilmaga on parandatud ja nüüd saab autot käivitada isegi –30˚C temperatuuriga.

Toyota Mirai FOTO: Toyota