GALERII ⟩ Lexus tutvustas uut elektrilist ideeautot ja avalikustas tulevikuvisiooni

2025. aastaks tutvustab Lexus 20 uut või uuenenud mudelit, mille seas on enam kui kümme elektriautot (BEV), pistikhübriidi (PHEV) või iselaadivat hübriidi (HEV). Lexus tugevdab sedaanide ja SUV-de valikut ning otsib võimalusi tuua turule ka täiesti uusi premium-klassi sõidukeid. Plaan on tutvustada nii sportmudeleid kui ka autojuhiga sõidutamiseks loodud mudeleid, mis ületaksid nõudlike klientide ootusi kõikjal maailmas, teatas ettevõte.

2025. aasta üheks oluliseks eesmärgiks on tuua ülemaailmselt turule iga olemasoleva mudeli elektriline versioon. Prognoosi järgi moodustavad elektrilised sõidukid selleks ajaks Lexuste müügist enam kui poole. Lisaks on Lexusel soov saavutada 2050. aastaks kõikide mudelite elutsüklit arvesse võttes süsinikuneutraalsus – seda nii materjalide tootmise, logistika kui ka sõiduki taastöötlemise osas. Seejuures valitakse hoolikalt sõiduki valmimiseks kasutatavaid materjale, et ka nende valmistamisviis oleks keskkonnasõbralik.