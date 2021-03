Nõo Lihatööstus läheb üle uuele kaubamärgile

«Lihavürsti kangelaskuju, elunautlejast Lihavürst sai loodud juba eelmisel sajandil ning on kahtlemata meid truult teeninud. Küll aga tajusime, et tarbijate eelistused on aja jooksul muutunud, mistõttu vajab meiegi kaubamärk värskendust. Pärast pikki arutelusid ja analüüse otsustasime lühikese ja konkreetse NÕO kasuks,» ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Ta põhjendas, et väga olulist rolli mängis ka see, et juba pikemat aega pole nende turuks mitte üksnes Eesti, vaid kogu Baltikum. «Seetõttu otsustasime viia brändi visuaali kõikides riikides ühtseks ning leida kujundused ja pakendid, mis sobivad igale turule. Samal ajal pole me ära unustanud oma päritolu, oleme oma eestimaisuse üle jätkuvalt väga uhked,» märkis Kruustük, lisades, et aprilliks on suurem osa NÕO toodetest Eesti poelettidel uues kuues.