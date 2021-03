Ragn-Sellsi juhid panevad ameti maha, kuna Rootsi omanikud polnud nõus firmat müüma

«Põhjus väga lihtne: tegime Ragn-Sellsi omaniku ettevõtte väljaostu pakkumise, tahtsime Ragn-Sells Eesti ära osta juhatusega. Omanik kaalus, aga otsustas ikkagi jätkata oma nime all ja mitte müüa ettevõtet. Meie puhul tundus see täiesti normaalne järgmine samm, et meie lahkume siis,» selgitas Ragn Sellsi juht Rain Vääna ootamatut otsust.

Küsimuse peale, kas lahkuvatel juhtidel saab olema konkurentsipiirang, vastas Vääna, et juhatuse liikmetel on erinevad tingimused, millisel majandusalal võib tegutseda ja millisel mitte. «Nii ka meil. Loomulikult meil konkurentsipiirang on ja sellest me kavatseme ilusti kinni pidada,» sõnas Vääna. Harilikult saavad konkurentsikeeluga seotud juhid nn kuldsed käerauad ehk lisahüvitise selle eest, et nad ei tohi teatud aja jooksul samal alal tegutseda.