OPEC+ koguneb naftatoodangu kärpeid arutama

«Oodatakse, et grupp hoiab tootmise stabiilsena ka mais, võttes arvesse praegust naftaturu füüsilist nõrkust,» ütles SEB analüütik Bjarne Schieldrop. Samas lisas ta, et Venemaa ja Kasahstan võivad tootmist taaskord veidi suurendada ning ülejäänud kartellile see ilmselt vastumeelt ei ole.