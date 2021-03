Euroopa Liit tegi mainekale reitinguagetuurile huvide konflikti eest trahvi

Euroopa Liidu finantsjärelevalve (ESMA) teatas, et trahv määrati viiele Moody’se kontorile, mis asuvad Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Suurbritannias. ESMA teatel ei ole reitinguagentuuril aktsionäride huvide konfliktiga tegelemiseks piisavaid sisereegleid. ESMA kinnitusel on oluline tagada sõltumatus, et aktsionärid ei saaks agentuuri otsuseid mõjutada. Trahvini viinud sündmused leidsid aset aastatel 2013-2017. Rikkumised olid tingitud reitinguagentuuri hooletusest.