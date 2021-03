Konkurentsimet: Teliale seatud kohustused ei taga konkurentsi

Hinnangust selgub, et mobiilse interneti jaehinnad on Eestis, võrreldes Euroopa keskmisega, ühed soodsamad. Madalamatel kiirustel on püsivõrgus interneti hinnad võrreldes lähiriikidega (Leedu, Läti, Soome, Rootsi ja Taani) pigem madalad või samal tasemel ega ületa Euroopa Liidu keskmist. «Internetiühenduse hinnad on meedias palju kõneainet tekitanud, kuid tegelikud numbrid näitavad, et nii-öelda tavatarbija vajadustele vastava internetiühenduse osas oleme ülejäänud Euroopaga võrreldes pigem heas seisus,» sõnas ameti peadirektor Märt Ots.