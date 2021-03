Hiina materdab sunnitööjõu suhtes kriitilisi Lääne kaubamärke

Hiina riiklik ajakirjandus kutsus üles H&Mi boikotile, kuna see teatas, et ei kasuta enam Xinjiangist pärit puuvilla. Hiina surve all on veel mitu kaubamärki, mis on väljendanud muret sunnitööjõu kasutamise pärast. «Kui sanktsioonide malakas on Xinjiangi suunas vehkinud, siis lööb see ka teile endile pea pihta,» ütles Xinjiangi regionaalvalitsuse kõneisik Xu Guixiang Pekingis pressikonverentsil.