Majandusteadlased: kliimameetmete kasu kaalub üles nende kulu

Rahvusvahelisest uuringust nähtus, et pea kolm neljandikku majandusteadlastest usuvad, et kliimamuutuse mõju leevendamiseks on vaja võtta otsekohe drastilisi meetmeid. Seejuures hoiatatakse, et suutmatus süsihappegaasi heidet piirata võib hakata maksma minema triljoneid dollareid aastas.

Kümnest majandusteadlasest üheksa ütlesid, et kliimamuutus suurendaks globaalset ebavõrdsust ja ükshäälselt kinnitati, et sajandi keskpaigaks emissiooni netonullini jõudmine kaaluks tohutult üles sellega kaasneva kulu.

«Inimesed, kes on pühendanud terve oma elu majanduse uurimisele on laialdasel üksmeelel, et kliimamuutus on kallis ja võimalik, et laastavalt kallis,» ütles New Yorgi ülikooli juurakooli majandusdirektor, kelle instituut uuringu läbi viis.