USA tähtsamad aktsiaturud liikusid eri suunda

Šveitsi suurpank Credit Suisse teatas esmaspäeval, et seda võis tabada «väga märkimisväärne» kahju seoses Ühendriikides baseeruva riskifondi maksejõuetusega. Jaapani pank Nomura teatas samal ajal, et võib USA klienti tabanud «sündmuse» tõttu kaotada kaks miljardit dollarit.

Credit Suisse ei täpsustanud, mis riskifondiga tegu on, mis pankasid see veel mõjutab ja mis täpselt juhtus. Meedia vahendab, et riskifond oli New Yorgis registreeritud kui Archegos Capital Management.