Suessi kanalit blokeerinud konteinerilaev Ever Given on avariidesse sattunud varemgi

Hamburgi väikereisilaev Finkenwerder sai 2019. aastal tugevalt kannatada, kui konteinerilaev Ever Given kai ääres seisvale reisilaevale väidetavalt tugeva tuule tõttu otsa sõitis. FOTO: Ekraanipilt Mopo.de lehelt

Suessi kanalisse ligi nädalaks kinni kiilutud Panama lipu all seila konteinerilaev Ever Given, mis täna kanalist vabastati, on mereõnnetustega silma paistnud varemgi.