Bolti suurinvestor hakkab talle ise kõva konkurentsi pakkuma

Techcrunchi andmetel sisenes Didi Chuxing Lõuna-Aafrika turule ning asub seal Bolti-Uberit välja puksima. Didi jaoks on see esimene koht Aafrikas, kus kanda kinnitatakse. Seni tegutseb sõidujagamisäpp 16 riigis.

Techcrunchi andmetel on Uberil ja Boldil Aafrikas sõidujagamises liidripositsioon, kuid nii nagu Euroopas tuleb neil ka seal rinda pista regulaatoritega: peale seda kui Suurbritannia kohus otsustas, et Uberi autojuhid on reaalsuses ettevõtte palgalised töötajad, tahavad ka Lõuna-Aafrika juhid sama kohtlemise osaks saada.