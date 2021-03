Ettevaatust: levib ohtlik Androidi pahavara, mis on maskeerunud süsteemiuuenduseks

Zimperiumi tegevjuhi Shridhar Mittali sõnul on System Update'i näol tegu kõige kõrgetasemelisema pahavaraga, mida ta näinud on. «Ma arvan, et selle rakenduse arendamiseks kulus palju aega ja vaeva. Usume, et on teisi taolisi rakendusi veel ja anname endast parima, et need üles leida,» ütles ta.