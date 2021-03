Prantsusmaa tahab maksusoodustustega vanavanemate säästud lastelaste kaudu tarbimisse suunata

Säästude tarbimisse suunamine on Euroopa rikaste riikide majanduste jaoks kriitilise tähtsusega, kirjutab Bloomberg. See tähendab siis Prantsusmaaga sarnaste Euroopa riikide jaoks, kus valitsused on Covid-19 pandeemia ajal laialdaste toetusmeetmetega eriolukorra ajal elanike sissetulekuid turgutanud, kuid see raha on jäänud suures osas pangakontodele seisma. Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire hinnangul on hoiuste summa kriisi lõpuks tõusnud juba üle 200 miljardi euro piiri.