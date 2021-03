Apple tuli välja erakorralise uuendusega, mis parandab tõsise turvaaugu

Värskendused on iOS 14.4.2, iPadOS 14.4.2 ja watchOS 7.3.3, kirjutab ZDNet.

Turvaaukude otsimisega tegelev Google'i üksus avastas probleemi, mis mõjutab Apple'i veebibrauseri küljendusmootorit Webkit. Apple tuli uuendusega kiirelt välja, kuna ettevõtte teatel on hakatud turvaauku ära kasutama.

Apple pole täpsemaid detaile avaldanud, kuid taolisi turvaauke võib kasutada näiteks, et suunata kasutajaid veebilehtedele, mis varastavad inimeste andmeid.

Probleemi tõsidust kinnitab samuti see, et Apple lasi uuenduse välja ka vanematele seadmetele nagu iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 ja iPad mini 3.