EAS hakkab turismisektorile jagama kriisitoetust

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et toetus on mõeldud nende ettevõtete abistamiseks, kes on jätkuvalt piirangutest enim mõjutatud. «Oleme viimaste nädalate jooksul suhelnud ettevõtetega ja turismisektori esindajatega, et toetusmeetmeid paremini sihistada,» ütles Sutt.