Uuring: Eesti inimesed unistavad elada äärelinnas ja maal

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen lausus, et ka vanusegruppide kaupa jäid eelistused üpriski samaks. «Ainuke suurem erinevus oli see, et kõige nooremad eelistasid kõige rohkem ka kesklinna piirkonda ning vanuse kasvades see soov järjest vähenes,» selgitas Hakiainen.