Riskifondi kollaps ähvardab investorid miljarditest ilma jätta

Financial Timesi andmetel oli see õnnetu riskifond Bill Hwangi juhitud Archegos Capital. Financial Times tõi välja, et fond pani reedel suure hulga aktsiaid odavmüüki. Kuigi Archegos pööritas fondis eelkõige n-ö enda raha ning investorite raha otseselt mängus ei olnud, kardavad osad finantseksperdi Financial Timesi andmetel, et kuna Archegos oli sunnitud müüma suure hulga aktsiaid, siis võib turul tekkida nn Lehmani moment ehk hindade langus võib survestada ka teisi fonde kiirkorras müüma. USA futuurid on küll punases, aga suurt langust nad praegu ei ennusta.