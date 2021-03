Hiina kuulsused kistakse valitsuse mängu: üksteise järel lõpetavad nad sidemed rahvusvaheliste brändidega

Viimaste päevade jooksul on Hiina näitlejad, lauljad ning modellid asunud avalikult Xinjiangi Uiguuri piirkonnas toimuva inimõiguste rikkumistega seoses Pekingi kaitseks häälekalt sõna võtma, kirjutab CNN.

Inimõigusorganisatsioonide kinnitusel hoitakse Xinjiangis laagrites vähemalt miljon uiguuri ja teisi, peamiselt moslemeid. Samuti süüdistatakse Hiina võime naiste sunniviisilises steriliseerimises ja sunnitöös.

Uiguuride sunnitöö on inimõigusorganisatsioonide kinnitusel ka osa globaalsetest tehnoloogia ning jaemüügi tarneahelatest, olgu siis otseselt või ka kaudselt.

Ning Euroopa Liit, Suurbritannia, Kanada ning USA kehtestasid eelmisel nädalal Xinjiangi võimude ja majandusjuhtide suhtes sanktsioonid. Hiina omakorda kehtestas vastusanktsioone, väites, et kodanikud ning organisatsioonid levitavad uiguuride kohtlemise kohta pahatahtlikke valesid ning desinformatsiooni.

Nüüd on võitlusse sekkunud ka Hiina kuulsused. Sellel nädalal lõpetasid enam kui 30 Hiina kuulsust reklaami ja turunduslepingud või kinnitasid, et lõpetavad igasugused sidemed nende kaubamärkidega, mis on Xinjiangi puuvillatootmist mustanud. Loetellu kuuluvad H&M, Nike, Adidas, Puma ning Calvin Klein.

Väljaütlemistega esinenud staaride seas on A-kategooria näitlehad Yang Mi, popi iidol Wang Yibo, uiguuri näitleja Dilraba Dilmurat, Hongkongi laulja Eason Chan ning Taiwani tšellist Ouyang Nana.

Samuti jagasid kuulsused hästagi «Toetan Xinjiangi puuvilla», mis on Hiina Twitteri-laadses kontrollitud keskkonnas Weibo alates kolmapäevasest avaldamisest saanud juba enam kui viis miljardit vaatamist.

CNN kirjutab, et staaride toetus on lihtsalt viimane näide sellest, missugust rolli neilt oodatakse: kaitsta riigi samme isegi siis, kui need võivad nende enda ärivõimalused nullida.