Utilitasega Lätti tuuleparki ehitava Nordeconi aktsia sai hoo sisse

Utilitase ja Nordeconi tuulepark kerkib Lätti Tārgale valda. Tööde maksumus on 13,5 miljonit eurot pluss käibemaks.

Nordeconi aktsia kerkis ennelõunal uudise peale 4%, 1,29 euro tasemele. Kauplemiskäive oli samas tagasihoidlik ja jäi alla 70 000 euro. Nordeconi aktsia on alates aasta algusest kerkinud 13%, viimase viie aastaga aga napilt 23%.

Projekti peatöövõtja on ehitusettevõtte OÜ Nordecon Betoon partnerluses Verston OÜ ja Connecto Eesti AS-iga ning kaasatud on mitmed kohalikud ettevõtted ja allhankijad.

Tārgale tuulepargi eeldatav iga-aastane toodang on 155 gigavatt-tundi, mis on piisav enam kui 50 000 majapidamise aastase energiavajaduse rahuldamiseks. Tuulikud tarnib tuulegeneraatorite tootja Vestas. Tuulikute labade tipukõrgus on 152 meetrit.