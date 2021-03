Finantsnõu ⟩ Lihtne rusikareegel esimese kodu ostust unistajale

Rebane selgitas, et kui inimene teenib keskmist palka ehk netopalgana kuus 1185 eurot, siis on tema kodulaenu maksevõime umbes 360 eurot kuus. Sellise summa juures saab endale lubada näiteks 85 000-eurose korteri. «Praegu saab selle summa eest soetada ilusa 50-ruutmeetrise korteri näiteks Põhja-Tallinnas, Kristiines või kesklinnas. Kui otsida samadele tingimustele vastavat üürikorterit, on 360 euro eest kuus midagi sarnast pea võimatu leida,» rääkis Rebane.

Kokkuvõttes tähendab see, et kuigi kodu ostmisel on esialgsed kulutused suuremad, siis pikas perspektiivis on kodulaenu abil iseseisva elu alustamine oluliselt soodsam.